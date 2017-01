Godega, c'è l'ok per la realizzazione della pista ciclopedonale di via Bibano di Sotto

GODEGA DI SANT'URBANO "Con l'approvazione, nella seduta del consiglio comunale del 28 dicembre, del progetto per la realizzazione del percorso ciclo pedonale di via Bibano di Sotto abbiamo posto un tassello fondamentale per l'eliminazione di una zona grigia, dal punto di vista della sicurezza del traffico debole, nel nostro territorio comunale" con queste parole Alessandro Bonet, Sindaco di Godega S.U. ha commentato l'esito del consiglio comunale dì mercoledì scorso.

"La realizzazione del progetto in questione, dell'importo di € 390mila, coperto per € 350mila da contributo regionale e il resto da fondi propri, consentirà di percorrere il tratto tra Curva Cimitan e l'intersezione con via Codalonga in tutta sicurezza e fa parte di una serie di investimenti per la sicurezza stradale messi in campo dalla mia amministrazione tra i quali, solo per citarne alcuni, compaiono le piste di via Baver, di via Salvatoronda, di Via Chiesa, di via Risorgimento, di via Montegrappa, di via dell'Albera e i marciapiedi del centro di Godega" ha continuato il sindaco.

La seconda approvazione in consiglio comunale è stata necessaria per far sì che il progetto acquisisse conformità urbanistica, ossia che il progetto stesso fosse approvato, dopo essere stato pubblicato per 30 giorni ed essere a disposizione per eventuali osservazioni per i successivi 30 giorni, come variante allo strumento urbanistico. L'inizio dei lavori è atteso per marzo 2017.