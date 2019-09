Raid a Bibano di Godega, ladri anche a casa dei genitori di Zaia

La frazione di Bibano di Godega di Sant'Urbano è finita nel mirino di una banda di ladri nella nottata di martedì. I "topi d'appartamento" hanno messo a segno un vero e proprio raid in via Bibano di sotto e in via San Bartolomeo. Gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri di Conegliano che ora indagano sull'episodio.

In via Bibano di Sotto ignoti si sono introdotti all'interno di un'abitazione: i malviventi hanno trafugato circa 360 euro in contanti. In via San Bartolomeo, i ladri sono riusciti, in un caso, a penetrare in una casa, prendendo una somma di circa 120 euro, mentre un secondo colpo è andato a vuoto, presso l'abitazione dei genitori del governatore del Veneto, Luca Zaia. I malviventi, in tutti gli episodi, hanno scassinato i cilindretti delle serrature.