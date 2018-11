Bimba di un anno e mezzo precipita da terrazzo, trasportata al Ca' Foncello

Grave incidente domestico in mattinata, poco prima delle 10.30, a Bibano di Godega di Sant'Urbano. Una bimba di circa un anno e mezzo, per cause in corso di accertamento, è sfuggita al controllo della madre ed è caduta dal terrazzino di casa, dall'altezza di alcuni metri. Sul posto è intervenuto l'elicottero del Suem 118 che ha trasportato d'urgenza la piccola presso il pronto soccorso dell'ospedale trevigiano Ca' Foncello. Le condizioni della bimba non sono gravi; non è fortunatamente in pericolo di vita. Indagini sono in corso per accertare le cause dell'episodio.