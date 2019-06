Ubriaco alla guida, 47enne trevigiano nei guai

E' stato fermato dai carabinieri domenica sera, poco dopo le 21, a Caneva, in via San Paolo: l'andatura dell'auto lasciava pochi dubbi, il guidatore aveva esagerato con gli aperitivi. A confermarlo anche il test alcolemico; nel sangue l'uomo aveva un tasso di 2,07 gr/l, quattro volte oltre il limite. A finire nei guai un 47enne di Godega di Sant'Urbano: per lui è scattata l'immediato ritiro della patente di guida. L'uomo era volante di un'auto intestata ad un'altra persona che è stata contattata e a cui è stato poi riaffidato il mezzo.