Incendio in azienda, i residenti lanciano l'allarme e limitano i danni

GODEGA DI SANT'URBANO Poteva avere conseguenze ben più gravi un incendio divampato nella tarda serata di martedì, poco dopo le 22.30, all'interno della ditta "Emmebi" di via Nazionale a Godega di Sant'Urbano, ditta che produce colle e adesivi. Ad incendiarsi una caldaia, in via di manutenzione. Il bagliore delle fiamme è stato fortunatamente notato dai residenti che hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco. La chiamata al 115 è stata provvidenziale: i pompieri hanno infatti limitato i danni, circoscrivendo le fiamme con conseguenze fortunatamente limitate.