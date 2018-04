Alla Fiera di Godega con fumetti e filatelia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 22 aprile dalle 10.30 alle 15.30 Poste Italiane metterà a disposizione, in un ufficio postale temporaneo allestito al Padiglione della Fiera di Godega, un annullo filatelico dedicato all’undicesima edizione della rassegna Godeg…a fumetti. Il timbro è stato anche realizzato in memoria di Salvatore Oliva, appassionato del fumetto, critico e collaboratore di case editrici recentemente scomparso. Per ricordare Oliva, è stato infatti scelta la scritta “Salva” riprodotta all’interno dell’annullo filatelico con gli stessi caratteri tipografici usati da Hugo Pratt per Corto Maltese, fumetto di cui Oliva fu un grande esperto.