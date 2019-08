Ragazzo si stende sui binari, soccorso e messo in salvo

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio a Pianzano di Godega di Sant'Urbano lungo la tratta ferroviaria Venezia-Udine. Un ragazzo di circa 20 anni, residente nella zona, si sarebbe steso sui binari, rischiando di essere travolto e ucciso. I treni passeggeri, una volta lanciato l'allarme, sono stati rallentati per permettere l'intervento di Suem 118 e polizia ferroviaria che hanno portato in salvo il giovane. I disagi sono stati fortunatamente limitati. Il giovane è stato ricoverato presso l'ospedale di Conegliano. Accertamenti sono in corso per verificare cosa avrebbe spinto l'aspirante suicida a compiere il gesto estremo.