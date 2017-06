Vandali in azione all'aeroporto di Treviso: gomme tagliate a una ventina di auto in sosta

TREVISO Non solo furti (l'ultimo risale a pochi giorni fa), ora anche diversi atti vandalici hanno avuto luogo nelle vicinanze dell'aeroporto Canova di Treviso. A farne le spese una ventina di vetture posteggiate al limitare di un campo lungo la Noalese, all'incrocio con la strada dell'aeroporto, a cui sono state tagliate le gomme.

Una sorpresa davvero amara per i proprietari delle macchine. Chi di ritorno da un viaggio, chi arrivato in città per prendere dei parenti, si sono trovati tutti costretti ad armarsi di cric e montare pazientemente il ruotino per partire. I più sfortunati, con più gomme sventrate dagli ignoti delinquenti, sono stati invece costretti a chiamare i soccorsi per poter rimuovere la propria macchina e fare ritorno a casa.