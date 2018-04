Camionisti traditi dal navigatore, tir finisce in trappola

GORGO AL MONTICANO C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco, martedì sera, per liberare un mezzo pesante finito in un fossato di via Sant'Antonino a Gorgo al Monticano. Il tir è finito in trappola, in una strada davvero molto stretta, a causa delle indicazioni del navigatore satellitare usato dal camionista. Il bilico, arrivato all'altezza di un sottopasso ferroviario troppo basso, si è trovato nella situazione di non poter andare ne' avanti ne' indietro. L'autista ha cercato di invertire la marcia ma purtroppo per lui è finito nel fossato.