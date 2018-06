Overdose fatale causata dall'eroina killer, arrestati i pusher

GORGO AL MONTICANO Smerciavano l'eroina killer (detta anche eroina gialla) nella Marca. Si tratta di una droga "potenziata" che secondo le analisi svolte vede fino al 50% di principio attivo presente in ogni dose. I carabinieri di Conegliano hanno sgominato una banda specializzata nello smercio di questa sostanza. Una di queste dosi, secondo quanto accertato nel corso delle indagini, è stata venduta nella notte tra il 7 e l'8 dicembre dello scorso anno, a Mauro Lunardelli, 34enne che morì per overdose a Navolè di Gorgo al Monticano. Furono purtroppo inutili i soccorsi prestati dagli amici e dagli infermieri del Suem 118: Lunardelli perse la vita.

Sulla sua tragica sorte i carabinieri del nucleo radiomobile di Conegliano, coordinati dal luogotenente Roberto Pischedda e dal comandante della Compagnia, Salvatore Gueli (nel video), vollero vederci chiaro, per scoprire chi avesse venduto quella dose rivelatasi fatale. I militari, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare un disoccupato di 45 anni, D.G., residente a Monastier, che vendette a Lunardelli la dose di eroina killer. I due si incontrarono a Ponte di Piave, nei pressi di un locale, la sera stessa della tragedia. Per il 45enne è scattato l'arresto per spaccio e morte come conseguenza di altro reato. Il gip Angelo Mascolo, su richiesta del pubblico ministero De Donà, ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti e anche per un altro 45enne, M.N., sempre di Monastier, di professione operaio. Un altro membro del gruppo, un 36enne, S.A., residente a Gorgo, sarà sottoposto ad obbligo di firma. Perquisite le abitazioni di altri quattro persone, tutte indagate per spaccio: sono residenti a Ceggia, Breda di Piave, Fontanelle e Motta di Livenza .

La lunga indagine dei carabinieri sull'eroina killer aveva già prodotto alcuni importanti risultati nelle prime settimane dell'anno. Il 12 gennaio il 45enne di Monastier (lo stesso che aveva ceduto la dose a Lunardelli) venne fermato e arrestato a Roncade mentre con la sua auto usciva dal casello dell'autostrada. L'uomo, di ritorno da un viaggio a Bologna in cui si era rifornito di droga, venne pizzicato in possesso di 54 grammi di eroina suddivisi in 70 ovuli oltre a 5mila euro in contanti. Il 26 gennaio a finire in manette fu un operaio indiano, sorpreso con 10 grammi di eroina durante un controllo, avvenuto a Motta di Livenza.