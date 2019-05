Casa colonica in fiamme, al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco

Sono dovute intervenire ben cinque squadre dei vigili del fuoco da Conegliano, Motta di Livenza e Treviso, per spegnere un incendio che ha interessato una casa colonica di due piani di via Vizzola a Gorgo al Monticano. Fortunatamente non risultano feriti o intossicati: lo stabile risulta essere disabitato. Ignote le cause delle fiamme.