Pensionato trovato morto in casa: il decesso risale a dieci giorni fa

Tragedia della solitudine a Gorgo al Monticano. Un pensionato di 71 anni, W.C., è stato trovato morto nel pomeriggio di giovedì all'interno del suo appartamento di via Cirenaica. Il cadavere si trovava in casa da almeno una decina di giorni. A lanciare l'allarme ai vigili del fuoco sono stati i vicini di casa che hanno subito allertato il 115 e i carabinieri. L'anziano sarebbe morto nel sonno, mentre dormiva, forse per arresto cardiocircolatorio. Sul posto anche il sindaco di Gorgo, Giannina Cover.