Pescatore cade nel Monticano, salvato dai vigili del fuoco

E' caduto in acqua, nel Monticano, mentre stava pescando ed è riuscito a salvarsi aggrappandosi a riva. L'episodio è avvenuto all'alba di oggi, giovedì, poco dopo le 6, in via Palazzi a Gorgo al Monticano, poco distante da villa Revedin. Sfortunato protagonista di questo episodio un pescatore di 77 anni, Mario Roman , che è stati portato in salvo grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco di Motta di Livenza e di un carabiniere che so trovava in zona. L'uomo è stato poi affidato agli infermieri del Suem 118 ed è stato trasportato all'ospedale di Oderzo.

Gallery