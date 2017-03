Imprenditore e padre di tre figli stroncato da un tumore a 53 anni

GORGO AL MONTICANO Lutto a Gorgo al Monticano per la scomparsa di Renzo Borgolotto, stroncato ad appena 53 anni da un male incurabile, un tumore contro cui stava combattendo da alcuni mesi. Borgolotto era stato era stato titolare della "Vibipak" di Motta di Livenza, con sede in via dei Rori e poi, dopo la cessazione dell'attività, aveva cominciato a lavorare alla "Sitapan" di Refrontolo. Lascia la moglie Tina e i figli Mattia, Nicola ed Andy, oltre ai fratelli Giancarlo, Gianluigi e Luciano. Presso la chiesa parrocchiale di Gorgo al Monticano, venerdì alle 15 sarà celebrato il funerale.