Lamiere pericolanti a causa del vento forte, al lavoro i vigili del fuoco

GOSALDO I vigili del fuoco volontari di Gosaldo, coadiuvato dall'autoscala proveniente dal distaccamento permanente di Agordo, sono intervenuti in mattinata per mettere in sicurezza la copertura in lamiera di un edificio. A causa del vento, infatti, alcuni pezzi di metallo risultavano divelti e creavano una situazione di pericolo, trovandosi nelle immediate vicinanze della strada. E' stato necessario provvedere alla sistemazione della copertura e alla rimozione delle parti che avrebbero potuto staccarsi e precipitare, rischiando di ferire i passanti.