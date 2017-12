Il Governo restaura nella Marca, stanziati 435 mila euro per quattro progetti

TREVISO I luoghi della cultura “dimenticati” riceveranno dal governo i finanziamenti per il restauro e il recupero. La commissione insediata dal Governo ha approvato gli interventi del progetto "Bellezza@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati" per il cui il Governo ha messo a disposizione 150 milioni di euro, da destinare al recupero di beni e siti di interesse e valore culturale. Per Treviso sono 4 i progetti approvati che riceveranno i finanziamenti per un totale di 435 mila euro.

«Sono risorse con cui si potrà dare nuova vita a pezzi importanti della nostra storia», commenta il deputato Roger De Menech. «Un'azione concreta per un settore che, anche con questa iniziativa, abbiamo dimostrato di voler sostenere in maniera chiara, forte e inequivocabile». Questo l’elenco dei progetti finanziati in provincia di Treviso: