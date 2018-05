Crisi di Governo: "Via la foto di Mattarella dal Comune"

PONZANO VENETO "Chiediamo al Sindaco di togliere la foto del Presidente della Repubblica dalla sede del Consiglio Comunale nell'attesa che la vera democrazia che appartiene al Popolo ritorni ad essere tangibile e che la stessa nostra Repubblica torni ad essere Parlamentare e non Presidenziale". E' quanto chiede la civica di opposizione in consiglio comunale a Ponzano "Progetto in Comune".

Così la crisi di Governo sbarca anche all'interno delle amministrazioni comunali: "Consapevoli della forza che un tale gesto può significare, - afferma Antonello Baseggio, Capo Gruppo Consigliare Progetto IN Comune Antonello Baseggio - nel rispetto delle regole dello stato democratico a cui apparteniamo e rispettosi delle varie apparenze e ideologie dei vari membri della civica a cui apparteniamo chiediamo al primo cittadino, come sta già avvenendo in molte parti d'Italia, di togliere la foto del Presidente della Repubblica dalla sede del Consiglio Comunale".