Chiede al bar gratta e vinci per 400 euro: non vince nulla ed esce senza pagare

I carabinieri di Cison di Valmarino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Treviso O.M., 41enne pluripregiudicato residente a Giavera del Montello. L'uomo è accusato di insolvenza fraudolenta.

Lunedì 2 dicembre, trovandosi in un bar di Revine-Lago gestito da un amico, l'uomo si è fatto consegnare una serie di gratta e vinci di vario taglio per un importo complessivo di 420 euro. Dopo averli grattati, senza vincere nulla, alla richiesta del titolare di saldare il pagamento dei biglietti acquistati, O.M. ha provato a raggirarlo riferendogli che avrebbe saldato il tutto dopo aver prelevato al vicino bancomat il denaro necessario. Tuttavia, una volta uscito, O.M. non si recava allo sportello bancomat ma si dava alla fuga, allontanandosi a piedi. Il titolare, accortosi della circostanza, ha chiamato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione di Cison di Valmarino che, dopo essere stata informata sulla dinamica della truffa, ha iniziato le ricerche, rintracciando O.M. in via Roma a Revine Lago, non molto distante dal bar dove aveva tentato la fortuna senza saldare il debito. Al termine delle procedure di identificazione, il 41enne è stato segnalato all’autorità giudiziaria.