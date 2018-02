"Uno sguardo sulla storia", al via il nuovo gruppo di lettura

VILLORBA L’amministrazione comunale è orgogliosa di annunciare la nascita di un inedito gruppo di lettura che costituirà con i gruppi già esistenti il cuore pulsante della biblioteca comunale. Infatti ora oltre al gruppo di lettrici volontarie “Librintesta” ed al gruppo di lettura “Leggere che Passione” anche il gruppo “Uno Sguardo sulla Storia” arricchirà gli eventi della biblioteca con incontri a tema. Le attività di questi gruppi di lettori volontari spaziano anche al di fuori della biblioteca. Il loro senso civico e l’amore per la lettura li vedono diffondere e promuovere la cultura presso scuole, case di riposo o centri di salute mentale.

Nel 2013 prese forma “Librintesta”, formato da lettrici volontarie dedite soprattutto ad attività di letture animate per i più piccoli ma non solo. Protagoniste integranti dei programmi in seno alla biblioteca comunale, partecipano ad iniziative culturali promosse sia a livello regionale che nazionale. Nel 2014 fu la volta di “Leggere che Passione”, gruppo nato dall’entusiasmo e dalla passione per la lettura di assidue frequentatrici della biblioteca che mensilmente si incontrano per disquisire e dibattere su opere precedentemente concordate. Il gruppo è cresciuto esponenzialmente tanto che alcuni membri, manifestando il loro amore per la storia, costituiranno un nuovo gruppo che si incontrerà per la prima volta il 6 febbraio alle ore 18.00, presso la biblioteca di Villorba, in una discussione che vedrà come protagonista il romanzo “Era mia nonna “ di Cristina Sartori. Il contributo dato alla comunità da questi “amici della biblioteca” rappresenta un vanto per l’amministrazione comunale di Villorba e costituisce la base per la diffusione della cultura a 360 gradi. Per informazioni ed adesioni contattare la Biblioteca Comunale.