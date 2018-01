"Il degrado scende dal cielo", Municipio sotto attacco da opposizione e guano

RESANA Quando il degrado piove dal cielo. E' l'attacco del gruppo di opposizione in comune a Resana guidato da Loris Mazzorato. "La settimana scorsa abbiamo fatto presente, documentando con delle foto, - afferma un post sulla pagina Facebook del gruppo - come la chiesa di Castelminio sia stata invasa da uno stormo mastodontico di piccioni bombardieri. La nostra segnalazione è stata presa con molto sarcasmo da molte persone, probabilmente non preparate sull’argomento e non consapevoli dell’Entità del problema piccioni. Questa mattina mi sono recato in Municipio e ho potuto constatare personalmente che lo stesso problema dei volatili cecchini è presente e molto grave anche in centro Paese, proprio nello stabile della nostra Amministrazione Comunale".

"Questo mi ha lasciato senza parole - continua il commento sui social network - perché non è possibile non vedere. Per chi ritiene che la presenza di questi volatili non rappresenta un problema per la salute del cittadino e per il decoro del nostro Paese vorrei aggiungere qualche informazione interessante. La presenza di un nutrito numero di piccioni è diventato ovunque un serio problema igienico-sanitario" Il perché i piccioni, a Resana, si siano "appropriati" proprio del Municipio e della chiesa non è dato saperlo si domanda l'opposizione.