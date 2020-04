Guanti in nitrile venduti a 27 euro, la polizia locale: «Nessuna speculazione»

Continuano le verifiche del pool "controlla prezzi" della Polizia locale di Treviso che questa mattina, lunedì 20 aprile, ha effettuato vari sopralluoghi fra cui uno presso una ferramenta che opera in zona Santa Maria del Rovere, segnalata sabato scorso per aver venduto una confezione di guanti in nitrile al prezzo di 27 euro, a fronte di confezioni di guanti dello stesso materiale venduti a circa 8 euro in altri punti vendita. Il controllo però ha dimostrato la correttezza del commerciante.

«Abbiamo potuto accertare che il prezzo era assolutamente compatibile con la tipologia di prodotto messo in vendita - spiega il comandante Andrea Gallo - Si tratta di una confezione di guanti realizzati con un materiale tecnico particolarmente costoso, utilizzato da professionisti, non assimilabile a semplici quanti in vinile». I controlli degli agenti sono stati estesi anche alla fattura di acquisto da parte del commerciante che ha dimostrato come il rincaro fosse proporzionale e congruo rispetto al prezzo di acquisto. «Il prezzo operato dalla ferramenta è molto simile a quello che viene offerto in cataloghi specializzati per cui riteniamo che non vi sia stato nessun fine speculativo da parte del commerciante che, a nostro parere, ha operato correttamente, anche se a prima vista poteva sembrare invece una vendita di guanti con un prezzo non giustificato. È molto importante segnalare con tempestività e prove alla mano casi di possibile speculazione», afferma Gallo - Prima di “pubblicizzare” eventuali segnalazioni è necessario però effettuare gli opportuni controlli come quelli posti in essere dal nostro pool della Polizia commerciale. Questa è una garanzia per i consumatori che possono segnalare situazioni anomale ma anche una garanzia per gli stessi venditori che, in base alle verifiche degli agenti, possono dimostrare la loro correttezza».