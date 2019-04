Guardia giurata presta la pistola a due ragazze ubriache: denunciato

Una serata di eccessi e una grave leggerezza professionale rischiano di costare davvero molto a una guardia giurata trevigiana, denunciata per aver prestato la sua pistola d'ordinanza a due giovani dominicane conosciute in un bar di Pordenone la sera del Venerdì Santo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" l'uomo si sarebbe presentato alle due ragazze come un cacciatore e, dentro al locale, avrebbe tirato fuori la sua pistola d'ordinanza facendola toccare alle giovani e regalando a una di loro anche un proiettile calibro 40 Smith & Wesson. A quel punto le due giovani straniere, dopo aver bevuto birre e shot di whisky, si sono spostate in un altro locale dove hanno continuato a bere altri “shottini” di vodka. A quel punto la ventisettenne dominicana è crollata al suolo per il troppo alcol. Sul posto è stato necessario l'intervento del 118. La ragazza, dopo essersi ripresa, ha consegnato a uno dei medici la cartuccia che il vigilante trevigiano le aveva regalato. Da quella segnalazione sono partite le indagini che hanno incastrato la guardia giurata, denunciata per violazione in materia di armi. Spetterà ora alla Questura di Treviso valutare se ritirare o meno la licenza del porto d'armi alla guardia. I due locali di Pordenone che hanno continuato a somministrare l'alcol alle due giovani sono stati chiusi e sospesi per i prossimi 30 giorni.