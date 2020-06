Guidava con una patente falsa senza aver mai fatto l'esame: denunciato un 33enne

Brutta disavventura, nella giornata di giovedì, per un 33enne macedone che è stato fermato a Vittorio Veneto per un controllo di routine dai carabinieri. L'uomo, infatti, si è subito scoperto essere alla guida di un'auto avendo da un lato una patente falsa da esibire e dall'altro senza aver comunque mai conseguito l'esame per la patente stessa. A quel punto il 33enne è stato denunciato e l'auto è stata sequestrata ai fini della confisca.

A Mogliano Veneto, invece, i carabinieri hanno dato seguito ad un ordine di arresti domiciliari per un 51enne del Burkina Faso. Secondo il Tribunale, infatti, l'uomo si sarebbe reso responsabile di una violazione in merito alle norme sull'assistenza familiare. In sostanza, l'uomo non versava alla moglie gli alimenti e per questo motivo dovrà scontare una pena di 5 mesi ai domiciliari.