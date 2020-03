Guida un furgone non assicurato senza aver mai preso la patente: stangato

Sabato scorso, 29 febbraio, una pattuglia della polizia locale "Postumia Romana" ha fermato a Breda di Piave un ragazzo di 22 anni, pakistano e residente in provincia di Venezia.

Il giovane era alla guida di un furgone privo di assicurazione ed era inoltre senza patente di guida. In un primo momento i vigili pensavano che il ragazzo l'avesse dimenticata ma da controlli più approfonditi si è scoperto che il giovane non l'aveva mai conseguita nonostante stesse guidando il furgone come se nulla fosse. Il mezzo è stato sequestrato e per il 22enne è arrivato anche un vero e proprio salasso: l'importo totale della multa arriva infatti a quasi 6mila euro.