Alla guida senza patente, assicurazione e documenti dell'auto: stangato un 40enne

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Postumia Romana negli ultimi giorni ha intensificato le attività di controllo del territorio di sua competenza nell’ambito della sicurezza stradale, soprattutto in questa fase in cui il traffico, dopo la sosta forzata a causa dell’emergenza sanitaria, è ripreso in modo importante. In questo contesto, una pattuglia in servizio a Villorba tra via Piave e via Selghere nelle ultime ore ha fermato un conducente di 40 anni, di nazionalità cinese e residente in provincia di Padova, che era alla guida di una Fiat Doblò. L’uomo, una volta sceso dalla vettura, non senza indossare prima la mascherina, aveva con sé un un solo documento, cioè il permesso di soggiorno. Il 40enne non aveva la patente perché mai conseguita e il mezzo, probabilmente prestato all’uomo da un suo connazionale, era senza assicurazione e carta di circolazione. Il furgone è stato così sottoposto a fermo amministrativo e all’automobilista sono state comminate sanzioni per quasi 6 mila euro.

