Guida ubriaco in centro, multato e denunciato dai vigili

La polizia locale di Vittorio Veneto, impegnata nella consueta attività volta a garantire la sicurezza della circolazione, nel corso dell’ultimo fine settimana ha identificato e denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza.

L'intervento è avvenuto venerdì 13 settembre, alle 18:40, quando la centrale operativa ha ricevuto la telefonata di un cittadino che, in zona Ceneda, aveva notato un’auto procedere con andatura anomala e potenzialmente pericolosa. La pattuglia immediatamente allertata ha iniziato la perlustrazione, mentre al Comando venivano visionate le telecamere dell’apparato di videosorveglianza. L’auto segnalata è stata così individuata ed intercettata. Dai successivi controlli è emerso che il conducente si trovava alla guida della vettura in stato di ebbrezza. Il tasso registrato superava infatti i 2 g/l, oltrepassando di ben 4 volte il tasso massimo consentito dalla legge. La sanzione prevista in questo caso prevede una multa da 2050 a 8202 euro, l’arresto da 8 mesi a un anno e mezzo, la sospensione della patente con la detrazione di 10 punti, la possibile revoca del documento, ed infine il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

A.Z, macedone residente a Vittorio Veneto, di 53 anni, già noto alla Polizia locale che, nel 2006, lo aveva sorpreso alla guida dopo avere assunto una quantità di alcolici superiore al consentito, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Treviso. L’amministrazione comunale, nell’ottica di contrastare la guida in stato di ebbrezza e di potenziare le capacità operative della Polizia locale, ha acquistato due etilometri di ultima generazione. Il primo è stato consegnato proprio la scorsa settimana e il secondo è in arrivo entro fine anno. Con tali strumenti sarà possibile effettuare il controllo del tasso alcolico in pochi secondi contro i trenta minuti richiesti dalla precedente attrezzatura. Grazie a queste nuove dotazioni, la Polizia locale procederà al sistematico esame di tutte le persone coinvolte in incidenti stradali e predisporrà servizi specifici nelle zone ed orari più a rischio.