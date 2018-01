Oltre tremila guide sull'educazione stradale distribuite dal Comune nelle scuole trevigiane

TREVISO Si concluderà giovedì 1 febbraio la consegna delle guide all'educazione stradale nelle dodici scuole primarie di Treviso. Ultimi due istituti in calendario: la scuola Masaccio di via Rota e la scuola Primo Maggio di San Bartolomeo.

La guida all'educazione stradale, stampata in 3300 copie da QuiMagazine – Gse Srl e realizzata grazie al contributo di MOM – Mobilità di Marca, fa parte del progetto di educazione stradale con cui la polizia locale e il servizio scolastico del comune di Treviso intendono insegnare agli alunni delle elementari a vivere la strada in modo più accorto, sicuro e responsabile come protagonisti del traffico, sia come pedoni sia come ciclisti, nonché futuri motociclisti ed automobilisti. Il Servizio Scolastico del Comune di Treviso distribuisce le guide alle scuole primarie dall'inizio di gennaio 2018.

Martedì mattina il vicesindaco Roberto Grigoletto e l'assessore alla formazione Anna Caterina Cabino hanno consegnato personalmente le guide alle classi seconda, terza, quarta e quinta elementare degli Istituti Giovanni XXIII, Collodi e Manzoni. L’amministrazione ha voluto essere presente direttamente nell'atto della consegna perché ritiene che sia necessaria un’educazione mirata a rendere più sicuri e virtuosi i comportamenti dei bambini e dei giovani che utilizzano la strada. La polizia locale, accogliendo l’indirizzo dell’amministrazione comunale, ha predisposto a partire da febbraio 2018 una serie articolata di incontri presso le classi terze delle scuole primarie.