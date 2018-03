H-Ack Insurtech: ecco la maratona di idee per progettare il futuro delle assicurazioni

RONCADE L’innovazione tecnologica sta rivoluzionando il settore assicurativo che oggi punta a offrire un vero e proprio modello di "lifestyle coach”, in grado di indirizzare gli utenti verso comportamenti più sani e consapevoli e di proporre soluzioni personalizzate legate non solo alla protezione dei beni materiali, ma delle necessità e abitudini immateriali di ciascuno. Il valore degli investimenti globali in Insurtech testimonia questo trend in campo assicurativo: nel 2017 sono stati investiti 2,2 miliardi di dollari a livello globale (fonte Intelligent Insurer) con un aumento significativo in Europa, dove gli investimenti sono raddoppiati (408 milioni di dollari, +279% su base annua).

Fondazione ANIA, la Onlus delle compagnie di assicurazione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e la protezione delle famiglie e delle imprese, ha deciso di intercettare questo cambiamento e di lanciare un hackathon per trovare idee innovative nel campo dell’Insurtech. H- ACK Insurtech si terrà il prossimo 6 e 7 aprile, in H-FARM: i partecipanti dovranno mettersi alla prova nel corso di una maratona di idee di 24 ore e sviluppare soluzioni innovative su come la tecnologia potrà proteggere la salute, la famiglia e il tenore di vita nel tempo o su come sfruttare i big data per capire i bisogni dei clienti e interpretare l'evoluzione del rischio.

Nel corso dell’evento si terrà uno speciale Hiring Day durante il quale i partecipanti dell’H-ACK avranno opportunità di sostenere colloqui informali con i responsabili di alcune tra le più importanti compagnie di assicurazione e le principali aziende operative nel campo dell’innovazione tecnologica. I rappresentanti delle compagnie e delle aziende comporranno la giuria che selezionerà i vincitori. I due progetti migliori riceveranno un premio da 2.000 euro ciascuno e gli ideatori avranno la possibilità di svilupparli, oltre ad avere l’opportunità di fare uno stage in una delle aziende coinvolte nell’H-ACK Insurtech. Per iscriversi all’evento basta cliccare sul link http://h-ack.com/insurtech.