Cento ragazzi a H-Farm per il concorso dedicato all’innovazione tecnologica

RONCADE Un'app per favorire un’interazione informale tra cliente e compagnia assicurativa e un salvadanaio polizze da riempire con arrotondamenti dei movimenti bancari. Sono queste le idee alla base di Yia e Paolo, i due progetti che hanno trionfato all’H-Ack Insurtech, la maratona di idee promossa da Fondazione ANIA con la collaborazione di H-FARM che si è conclusa ieri mattina a Roncade (Treviso). Due le sfide che Fondazione ANIA, la Onlus delle compagnie di assicurazione, ha lanciato ai partecipanti venerdì mattina con la presentazione del Segretario generale Umberto Guidoni: la prima sollecitava i ragazzi a proporre soluzioni innovative per migliorare la customer experience, la seconda era orientata all’ideazione di prodotti assicurativi 2.0 focalizzati sul risparmio previdenziale.

L’hackathon, dedicato al tema dell’innovazione tecnologica applicata alle assicurazioni, ha visto sfidarsi per 24 ore consecutive cento ragazzi provenienti da tutta Italia: ingegneri, programmatori, sviluppatori e designer di un’età media di 22 anni si sono affrontati a colpi di app, piattaforme multimediali e realtà digitali per individuare nuove soluzioni per le compagnie e per i clienti. Progetti adatti al nuovo ruolo che le imprese di assicurazione vanno assumendo, capaci di modificare l’idea che i clienti hanno delle assicurazioni: non più semplici strumenti di protezione di beni materiali ma veri e propri life style coach che suggeriscono comportamenti e stili di vita più sani e consapevoli. La giuria, composta dai rappresentanti di alcune tra le più importanti compagnie assicurative e aziende del settore tecnologico, ha assistito alla presentazione di 15 progetti e alla fine ha decretato i vincitori delle due sfide. Nel campo della customer experience ha vinto il progetto “Yia – Your data your choice”, realizzato da Davide Bordin, Enrico Carraro, Alberto Celato, Stefano D’Ellena e Samuele De Simone, mentre a trionfare nella sfida sui prodotti assicurativi 2.0 è stato il progetto “Paolo” realizzato da Ivan Vidale, Francesca Lonedo, Nei Sinanaj, Andrea Ballan, Marco Zoppello, Tommaso Spessato. Alle squadre vincitrici è andato un premio di 2.000 euro e la possibilità di sviluppare concretamente il proprio progetto. L’hackathon è stato l’occasione per uno speciale Hiring Day che ha visto numerosi ragazzi affrontare colloqui informali con i rappresentanti delle compagnie e delle aziende presenti all’evento.