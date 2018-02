La trevigiana Hausbrandt salva la Melegatti: "Obiettivo risanare l’azienda"

TREVISO Il Gruppo Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A., presieduto dal giovane imprenditore Fabrizio Zanetti, acquisisce la procura generale per la campagna pasquale di Melegatti e la produzione delle colombe, scongiurando così la chiusura dell’azienda e salvaguardando la storia e la tradizione dello storico marchio veronese. L’obiettivo del Gruppo è quello di rilevare l’azienda per risanarla, garantendo una continuità industriale e creando un grande gruppo “Made in Veneto” per proporre al consumatore di oggi e soprattutto di domani una selezione di prodotti e abbinamenti, mixando le potenzialità di entrambe le realtà. L’accordo è stato stipulato presso il Tribunale di Verona, con la presentazione di una formale manifestazione di interesse nei confronti di Melegatti S.p.A. e l’obiettivo di far ripartire in tempi brevissimi la produzione.

“E’ una bella operazione che nasce sotto una buona stella, che coniuga e salvaguardia il meglio della tradizione e dell’imprenditoria veneta” Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si congratula con l’impegno del gruppo Hausbrandt di finanziare la campagna di Pasqua di Melegatti per far ripartire la produzione di colombe, con la prospettiva di rilevare l’azienda veronese e di garantire così occupazione e continuità alla sua storia produttiva. “Grazie al gruppo Hausbrandt Trieste 1982 spa si salva un marchio storico del Veneto, che ha creato un prodotto e una tradizione noti in tutto il mondo”, prosegue il governatore del Veneto. “Al gruppo Hausbrant, e in primis al suo presidente Fabrizio Zanetti, vanno le mie congratulazioni e un pensiero riconoscente, a nome anche dei tanti estimatori della Melegatti, per una operazione che non solo mette in sicurezza una importante e apprezzata azienda veneta e fa tornare il sole nel panorama occupazionale dell’industria veronese, ma lascia intravvedere nuove sinergie e interessanti sviluppi di crescita”.

«Il prossimo governo di centrodestra – sottolinea Patrizia Bisinella, candidata capolista di “Noi con l’Italia-Udc” per la Camera al collegio plurinominale - all’interno delle più generali politiche di rilancio dell’economia studierà misure per favorire la difesa dei marchi storici dell’industria e la salvaguardia del lavoro anche attraverso politiche fiscali dedicate che agevolino le acquisizioni e la creazione di gruppi produttivi dalle dimensioni sempre più ampie per affrontare al meglio i mercati internazionali».