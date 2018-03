San Biagio incontra Hemingway lungo gli itinerari della Grande Guerra

SAN BIAGIO DI CALLALTA Nell’ultimo anno dedicato alle celebrazioni per i 100 anni dalla Grande Guerra, il comune di San Biagio di Callalta ha in serbo nuove iniziative. La prima è prevista per venerdì 6 aprile, alle ore 20.45 presso la sala congressi di via 2 Giugno: Pino Costalunga leggerà alcuni testi su “Hemingway e gli alleati”. La voce narrante sarà accompagnata dal vivo dal musicista Mauro Baldassare. “Sarà una prima iniziativa seguita da altre. In particolare – ricordano l’assessore alla cultura Martina Cancian e il capogruppo Luca Moretto che hanno coordinato l'evento della serata – vogliamo anche ricordare il Concorso storico per realizzare la mappatura di 20 punti di interesse sul territorio del nostro comune bandito dall’associazione culturale Callis Alta, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Dopo la bella riuscita del concorso nazionale di fumetti, questa iniziativa punta a coinvolgere esperti e appassionati di storia nella ricerca di luoghi significativi a ricordo degli eventi bellici che coinvolsero l’area del Piave”.

Il bando è scaricabile dal sito www.guerrasulpiave.it; c’è tempo fino al 4 settembre 2018 per partecipare. “AI partecipanti chiediamo di segnalare luoghi che – spiega il presidente di Callis Alta, Antonio Biasi – abbiano attinenza con il periodo bellico ed in particolare con il territorio di San Biagio, dalla battaglia del Solstizio alla ritirata di Caporetto, luoghi che ricordino episodi particolari, sede di comandi o ospedali da campo, o che ricordino atti di eroismo e personaggi militari dell’epoca”. Le 20 proposte selezionate da un’apposita commissione per realizzare poi una mappatura geolocalizzata, una sorta di itinerario di visita per scolaresche e cittadini appassionati.