Holi festival sold out a Treviso: in migliaia restano fuori dai cancelli

TREVISO Migliaia di giovani in festa tra musica e colori da un lato, decine di ragazzi in coda sotto il sole nella speranza di poter entrare dall'altro. E' stato un Holi Festival a due facce quello andato in scena all'Ippodromo di Sant'Artemio nella giornata di domenica 10 giugno.

Enorme la soddisfazione da parte degli organizzatori per un evento che ha riscosso un successo davvero oltre ogni aspettativa. Fin dal mattino sono stati tantissimi i giovani trevigiani che hanno affollato l'area del festival al punto che molti "ritardatari" sono stati costretti ad attendere in coda nella speranza di poter entrare. "Siamo arrivati all'Ippodromo alle quattro del pomeriggio e abbiamo aspettato in coda per quasi un'ora e mezza. Poco prima delle 17.30 gli organizzatori ci hanno cacciato senza dare ulteriori spiegazioni" racconta un giovane trevigiano arrivato al festival per un pomeriggio di divertimento. Purtroppo l'elevato numero di partecipanti ha costretto gli organizzatori del festival a chiudere gli ingressi per ragioni di sicurezza, impedendo così a centinaia di ragazzi di poter entrare nell'area della manifestazione. Un evento da tutto esaurito, andato avanti fino a sera in un clima di festa collettivo. "E' stato un evento senza precedenti. Treviso una delle città più colorate d'Italia" commentano a caldo gli organizzatori di Holi.

