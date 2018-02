San Valentino in musica con l'Home Festival

TREVISO Scatta l’offerta HF18: acquistando due abbonamenti, il secondo costa la metà. E ancora, Welcome Pack SUN68 e simpatici gadget di San Valentino. Ma solo per 24 ore. San Valentino è alle porte e quest’anno il popolo di innamorati potrà nutrirsi di amore e anche di tanta musica. Home Festival, dopo il sold out dell’offerta natalizia e il successo del Carnevale di Venezia, lancia la promozione “Home is Love” dedicata a tutti colori che amano condividere il nobile sentimento, ma anche i grandi concerti. A San Valentino e solo per 24 ore è possibile aggiudicarsi l’abbonamento ad HF18 ad un prezzo vantaggioso. Come? Molto semplice, acquistando il 14 febbraio due abbonamenti, il secondo costa la metà, quindi con una spesa totale di 135 euro (esclusi i diritti di prevendita) al posto di 180, ci si garantisce l’ingresso al festival che si terrà a Treviso in zona Dogana dal 29 agosto al 2 settembre.

Ma non finisce qui. La promo di San Valentino include inoltre un Welcome Pack Sun68, mentre i primi dieci “Lovers” più veloci riceveranno uno speciale gadget firmato Home Festival e Sun68. “Share the love, Share the Music”. Si allegano alcune immagini delle riprese effettuate nei giorni scorsi in centro a Treviso e dedicate al rapporto tra amore e musica, tra Home Festival e Love, riprese che saranno oggetto di un video che sarà diffuso sui social network di Hf.