Home Rock Bar: nel weekend arrivano Joan Thiele e la AC/DC Convention

TREVISO Venerdì 16 febbraio calca il palco dell’Home Rock Bar di Treviso il nuovo talento musicale italiano: Joan Thiele. Il suo viso angelico e la sua voce fuori dal comune avevano già fatto innamorare il pubblico dell’Home Festival del 2016 ed ora torna in città più grintosa che mai. Classe 1991 - anche se il suo profilo Facebook ci dice che viene dal futuro 2032 - Joan Thiele è una giovane cantante nata a Milano da madre italiana e padre svizzero-colombiano. Nonostante le radici italiane, ha raggiunto la notorietà con brani in lingua inglese. Emergente «vecchio stampo», nessun talent a lanciarla, ma tanta musica dal vivo e su Internet prima di essere notata. Dopo il successo del primo album pubblicato nel 2016, l’anno scorso è uscita con due nuovi singoli: "Armenia" e "Fire" coi quali è tornata a scalare le classifiche della musica internazionale.

Joan Thiele / Venerdì 16 febbraio/ dalle ore 19:00 alle ore 2:00

Sabato 17 febbraio torna all’Home l’annuale Convention dedicata ai mostri sacri dell’hard rock, gli Ac/Dc. Giunta alla settima edizione, questo raduno “di metallo” è il fiore all’occhiello dell’Home perché è stata la sua prima convention ufficiale e che si ripete ogni anno all’apertura della nuova stagione del locale. Attesa una grande folla di fans pronti a scatenarsi sulle distorsioni sonore dei Powerage, la cover band per eccellenza degli Ac/Dc. Una convention unica dedicata ad un gruppo che ha fatto la storia del rock, con oltre 200 milioni di copie vendute nel mondo, oltre 71 milioni nei soli Stati Uniti. Fra i brani più conosciuti della band si possono citare Highway to Hell, dall'omonimo album, ultimo della cosiddetta "Bon Scott Era", Back in Black ed Hells Bells, dall'album Back in Black, il primo registrato con Brian Johnson. Secondo la RIAA, Back in Black è il secondo album più venduto di tutti i tempi (50 milioni di copie in tutto il mondo) dopo Thriller di Michael Jackson.

AC/DC Convention w/ Powerage / Sabato 17 febbraio dalle ore 19:00 alle ore 2:00

