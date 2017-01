Grandissimo successo per la serata dell'Home Rock Bar dedicata ai tatuaggi

TREVISO Domenica all’Home Rock Bar di Treviso, in zona Fonderia, è andato in scena l’evento 'Home Ink' in collaborazione con lo studio di tattoo e piercing Klinik. Un contest che ha unito l’arte del tatuaggio a quella performativa con ospite la regina veneta del burlesque Genny Mirtillo. Il concorso prevedeva tre categorie di tattoo in gara: piccolo, medio e grande e gli iscritti che si sono sfidati a suon di inchiostro sono stati oltre 60.

Dopo la sfilata di tutti i concorrenti che sfoggiavano i loro migliori tatuaggi, la giuria dei professionisti composta da Ama (Home Rock Bar), Tizio (Klinik Piercing Tattooing), Andrea Pietrobon, Luca Demontis (Labotat tattoo studio), Rebecca Zombie (Kali Yantra Tattoo), Gaetano Diatriba (On The Road) ed il pubblico ha decretato tre vincitori per ogni ogni categoria, tra i quali c'è Clelia Fraioli per la categoria “small”, Linda Tollio per la “medium” e Sara Sartori per la “large”. Tra i premi l’abbonamento ad Home Festival, una tavola firmata Andrea Pietrobon Tattooer dedicata all'evento e un ingresso omaggio alla Tattoo Convention di Treviso che si terrà al BHR Hotel dal 2 al 4 giugno. Dopo la premiazione ad infuocare gli animi è arrivata la seducente performer Genny Mirtillo, che con i suoi spettacoli mangiafuoco ha letteralmente rapito il pubblico. Si allega la gallery fotografica dell’evento.