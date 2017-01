I Borghi più belli del Veneto organizzano una visita solidale ad Amatrice

ASOLO Mercoledì 18 gennaio i rappresentanti dei sette Comuni veneti che appartengono al club “I Borghi più belli d’Italia” porteranno al comune di Amatrice tutto il materiale raccolto in questi mesi grazie alla generosità dei cittadini residenti per offrire un valido supporto alle popolazioni terremotate.

Asolo, Montagnana, Arquà Petrarca, Cison di Valmarino, Portobuffolè, Veleggio sul Mincio e San’Ambrogio di Valpolicella hanno raccolto alimenti a lunga scadenza, prodotti per la pulizia e l’igiene personale, coperte, calzature e giochi per bambini nel magazzino della Protezione Civile di Valeggio sul Mincio e ora una delegazione incontrerà il Sindaco di Amatrice, uno de “I Borghi più belli d’Italia” del Lazio. Asolo è il comune coordinatore regionale del club. Il suo sindaco, Mauro Migliorini, afferma: "Appartenere allo stesso club vuol dire far parte della stessa famiglia. Più che volentieri, assieme al sindaco Tosoni, ci siamo adoperati per finalizzare i nostri aiuti con un gesto concreto, tangibile e sicuro. Ringrazio le Amministrazioni e le varie associazioni di volontariato che ci hanno supportato e aiutato in questa iniziativa. Un plauso particolare alla Protezione Civile di Valeggio che ci ha coordinato". "Con questo gesto – dice Angelo Tosoni, sindaco di Valeggio sul Mincio – vogliamo manifestare ad Amatrice tutta la nostra vicinanza ed il nostro affetto. Facciamo parte non solo dello stesso club, che è nato per valorizzare il patrimonio culturale e artistico di tutta Italia, ma della stessa nazione: in qualità di rappresentanti delle nostre comunità desideriamo portare un messaggio di solidarietà e di impegno sociale".