Treviso, Nasce lo spazio "Idea Sociale Cooperativa"

TREVISO A partire dalle molteplici esperienze che come educatrici abbiamo maturato nel corso di anni, ci siamo rese conto delle necessità delle bambine e dei bambini di trovare un tempo e uno spazio per essere ascoltati e per esprimere liberamente i loro pensieri e le loro emozioni. Come mantenere e consolidare quindi il legame tra il pensiero dei bambini, la prassi educativa e gli ambienti a loro più prossimi, ovvero famiglia e scuola? Ci siamo dette che forse mancava un luogo (concreto e di pensiero), uno spazio in cui le domande, le riflessioni e le motivazioni dei bambini e delle bambine siano accolte per quello che sono, e non per quello che dovrebbero essere. Uno spazio in cui i bisogni dei più piccoli siano centro e guida sia nella scelta di metodi e approcci da approfondire, che nell’incontro con genitori e docenti: questo è il nostro modo di intendere la ricerca educativa. Per conoscere questa nuova realtà, ci sarà una presentazione presso la sede di Idea Sociale cooperativa, giovedì 8 febbraio 2018 dalle ore 18,30 alle ore 19,30.