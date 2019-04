Idraulico scompare da casa, la sua auto ritrovata vicino al Monticano

Sono ore di grande angoscia e apprensione per i familiari di Marino Pillon, idraulico di 65 anni scomparso da casa nella tarda serata di mercoledì 24 aprile.

Originario della frazione di Colfrancui ma residente da alcuni anni a Fontanelle, si sarebbe allontanato a bordo della sua automobile, una piccola utilitaria Daewoo Matiz di colore blu ritrovata giovedì mattina sul ponte del fiume Monticano, verso Camino. Da quel momento le ricerche dei soccorritori si sono concentrate lungo il corso del fiume con i gommoni e l'elicottero. Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia, il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Motta di Livenza e Treviso, i carabinieri e gli uomini della Protezione civile. Al momento dell'uomo non sembra esserci traccia. Il timore di familiari e conoscenti è quello che Pillon possa essersi gettato nelle acque del fiume per togliersi la vita. Chi lo conosceva bene sostiene che negli ultimi tempi l'idraulico aveva perso molti chili e spesso lamentava forti dolori allo stomaco. Pensava di avere un brutto male. Potrebbe essere questa una delle ragioni che darebbero un senso alla sua improvvisa e tragica sparizione. Su Facebook, decine di persone si sono mobilitate, incuriosite dal trambusto provocato dai soccorritori lungo il Monticano in questo giorno di festa. In molti hanno dichiarato di aver visto l'auto dell'uomo parcheggiata lungo le rive del Monticano già nella serata di mercoledì. Da quel momento in avanti Marino Pillon è scomparso nel nulla.