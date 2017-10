Igiene ambientale, nella Marca il 25 e il 26 si votano le RSU

TREVISO In tutte le aziende del settore igiene ambientale della provincia, mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre si vota per eleggere le RSU, Rappresentanze sindacali unitarie, e i RLSSA, Rappresentanti per la salute e la sicurezza. Per la seconda volta circa 2mila addetti trevigiani del comparto saranno chiamati a scegliere democraticamente i loro rappresentanti aziendali. Un appuntamento voluto con forza dalle organizzazioni sindacali, in particolare dalla Funzione Pubblica CGIL che per questa tornata nel trevigiano schiera in campo 18 candidati. La FP CGIL nel 2013 si era confermata il primo sindacato per voti e, dunque per eletti, 5 in Contarina Spa, la più grande realtà della Marca.

“In questi anni abbiamo avviato un percorso di confronto con le aziende e i gestori di questo pubblico servizio - spiega Marta Casarin della FP CGIL di Treviso -. Convinti che solo attraverso la condivisione alle scelte aziendali si possano migliorare le condizioni di lavoro, salute, sicurezza e formazione dei lavoratori, questo è un percorso che, con determinazione e impegno, vogliamo continuare e rafforzare”. “Dopo il rinnovo contrattuale che ha visto l’adeguamento a 38 ore settimanali, quindi un’aggiunta di 2 ore settimanali in più rispetto al precedente CCNL - continua Marta Casarin -, quella che ci aspetta è una stagione decisiva per alcune questioni, innanzitutto la gestione dei carichi di lavoro per le mansioni considerate più gravose e il rigetto delle richieste per ApE Sociale da parte dell’INPS”.

“Massima è l’attenzione per le condizioni di lavoro e per lo sviluppo di un settore strategico per il nostro territorio come quello dell’igiene ambientale - sottolinea Giacomo Vendrame, segretario generale CGIL di Treviso -. Due aspetti inscindibili e che, grazie alla rappresentanza sindacale, possono andare di pari passo dentro a una logica di crescita di diritti e di servizi”.