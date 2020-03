Il Coronavirus non ferma la lotta agli "ecovandali": multato di 600 euro

L'emergenza Corona Virus non ferma la lotta del Comune di Ponzano agli eco-vandali. «In questi giorni - ha spiegato il sindaco Antonello Baseggio - grazie all'intervento degli ecovigili ed in particolar modo al posizionamento delle foto trappole in via Antiga Sud a Merlengo, nelle vicinanze della cava Biasuzzi, è stato "beccato" un ponzanese a cui è stata comminata una sanzione di 600 euro per aver abbandonato sacchetti di spazzatura».

Il contrasto all'incivilità avviene a Ponzano grazie a controlli a campione che vengono effettuati per presidiare quelle che vengono definite le zone sensibili più esposte al fenomeno della "spazzatura selvaggia", predisposti dall'assessore all'ambiente Nicola la Bernardi in collaborazione con Contarina e con il Bacino Priula. «Grazie alla convenzione in essere tra le polizie locali di Ponzano e Povegliano - ha sottolineato Baseggio - sono state attivate da qualche tempo le prime foto trappole e nelle prossime settimane ne verranno installate di nuove. Le sanzioni sono pesanti e i controlli non mancheranno».