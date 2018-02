"Il Design Fa Rumore":a Palazzo dei Trecento la premiazione del Treviso Design Contest

TREVISO Inaugura giovedì il primo festival di design della città di Treviso: alle 12, a Palazzo Trecento, la conferenza di iniziazione de “Il Design Fa Rumore” mentre alle 18.30 porte aperte al pubblico per scoprire il vincitore del Treviso Design Contest, il concorso finalizzato alla progettazione di elementi di arredo urbano da inserire nel centro storico e negli spazi dei quartieri della città di Treviso. In una delle sedi più prestigiose della città avrà luogo giovedì l’inaugurazione del festival “Il Design Fa Rumore” la manifestazione del settore rinomata a livello nazionale che per la prima volta approda a Treviso.

“Un festival dedicato al Design mancava a Treviso. La nostra città da sempre ha saputo lanciare e promuovere nuove proposte legate all’arte della forma. Sono nati e cresciuti nel tempo grandi marchi che oggi rappresentano Treviso e i trevigiani nel mondo.” afferma il sindaco, Giovanni Manildo, a riguardo del progetto. L’evento inaugurativo di domani sarà aperto al pubblico di interessati ed accoglierà per l’occasione l’organizzazione intera del festival, il Direttore Artistico Arch. Luciano Setten ed alcuni ospiti del settore, tra cui Giampaolo Allocco, founder di Delineo Design, studio di progettazione industriale e realtà oggi operante in molti campi dell’industrial design che farà da portavoce ai professionisti coinvolti nell’esperienza dei quattro giorni di festival.

Alla sera, invece, spazio a giovani promettenti professionisti del settore: alle 18.30, sempre a Palazzo dei Trecento, avrà luogo la premiazione ufficiale del Treviso Design Contest, il concorso finalizzato alla progettazione di supporti fisici e digitali per la comunicazione degli eventi del territorio promosso dall’organizzazione e rivolto a tutti i maggiorenni regolarmente iscritti all’Accademia di Belle Arti di Verona per l’AA 2017/2018. Le iscrizioni ai sopracitati eventi e a tutti i futuri della programmazione sono ora aperte nel sito ufficiale del festival www.ildesignfarumore.org – la partecipazione è gratuita per tutti gli interessati fino ad esaurimento posti. Ricordiamo inoltre che domani, in concomitanza con la conferenza d’inaugurazione, si apriranno le porte di “It’s Only Design (But I Like It)” – un percorso espositivo all’interno degli spazi del centralissimo Palazzo dei Trecento in cui saranno esposti pezzi di diversi importanti designer appositamente selezionati per l’occasione.