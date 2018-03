Il Liceo Levi a Firenze per rendere omaggio al Capitano Astori

MONTEBELLUNA "Un gesto di grande sensibilità e umanità", così è stato definito, per bocca degli stessi fiorentini, quanto han voluto fare i ragazzi della 3A del Liceo Scientifico Sportivo Levi di Montebelluna durante il loro viaggio d'istruzione a Firenze. In visita alla città del Giglio, i 28 studenti del Liceo di Montebelluna hanno voluto dedicare la mattinata del giovedì per rendere omaggio alla famiglia di Davide Astori, Capitano della squadra Viola, recandosi nella sede della società presso lo stadio Artemio Franchi. Per l'occasione hanno voluto comperare un mazzo di fiori viola da far avere alla famiglia del giocatore scomparso recentemente.

Il semplice, ma sentito, gesto è stato apprezzato dagli abitanti del rione dello stadio al punto che il fiorista, Mario Selicato, saputo delle ragioni dell'acquisto del mazzo di fiori, non ha voluto essere pagato che con un simbolico euro. Gli stessi custodi del campo, colti di sorpresa dai ragazzi e dai loro accompagnatori (la prof. Catia Ballestrin e Mario Pernechele) si sono commossi e, anche se la cosa non era stata programmata e concordata preventivamente con la società, hanno aperto le porte dello stadio e permesso ai ragazzi una visita della struttura. Durante una breve cerimonia, i fiori sono stati consegnati a uno dei responsabili della Fiorentina che avrà cura di farli pervenire avere alla compagna e alla figlia Vittoria.

