Nuovo incendio al centro civico "Il Postale": «E' la seconda volta in un anno»

Non c'è pace per il centro civico "il Postale", nel quartiere di Busta a Montebelluna. Erano le 17.30 di lunedì 13 luglio quando un nuovo incendio è divampato all'esterno dell'edificio, danneggiando i muri esterni e le porte di ingresso e servizio.

«È la seconda volta in un anno, ma stavolta andremo a fondo» scrive su Facebook Giovanni Mondin, ex capogruppo degli Alpini di Montebelluna e presidente del comitato civico di Busta. Nella tardo pomeriggio di lunedì i carabinieri di Montebelluna hanno già eseguito un primo sopralluogo, oggi i gestori si sono recati in caserma per sporgere formale denuncia, contro ignoti. «E' un gesto che può essere stato compiuto solo da qualche insulso individuo - continua Mondi nel loro sfogo - Abbiamo dei sospetti su chi possa essere il responsabile ma attendiamo la fine delle indagini dei carabinieri».