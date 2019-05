Il soffitto cede e crolla in salotto, tre bimbi salvi per miracolo

Il soffitto, per un problema strutturale, cede improvvisamente e i calcinacci crollano in salotto. Tragedia sfiorata ieri mattina, sabato, ad Asolo in un'abitazione in cui vivono due famiglie, una coppia di anziani al pianterreno e una famiglia di origini marocchine che vive al primo piano. Quest'ultimi sono stati letteralmente miracolati: i genitori e i tre loro figli (da uno a cinque anni di età), erano appena andati in cucina, lasciando la stanza che di li a poco sarebbe stata invasa dai calcinacci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto ed il sindaco Mauro Migliorini. L'abitazione è stata dichiarata inagibile.