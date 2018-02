"M'illumino di Meno" contro Ramses, la raccolta firme vittoriese arriva a Venezia

VITTORIO VENETO Nella giornata del 23 febbraio, l'iniziativa MILLUMINODIMENO di Radio2 Caterpillar fa da testimone alla chiusura della petizione per lo spegnimento di Ramses II, il megafaro di Marghera "completamente inammissibile dalla Legge regionale veneta n. 17/2009 e quindi palesemente fuorilegge" - secondo gli astrofili vittorierisi. "Le autorità del comune di Venezia hanno voluto proseguire testardamente contro e al di la della norma" - continua Silvano Tocchet, presidente astrofili di Vittorio Veneto - "La legge recita espressamente che è vietato, su tutto il territorio regionale, l’utilizzo anche temporaneo, di fasci di luce fissi o rotanti, di qualsiasi colore e potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose e ogni tipo di richiamo luminoso, a scopo pubblicitario o voluttuario, come i palloni aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste. Non è in alcun modo interpretabile".

La petizione e le 14257 firme sono state spedite al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, all'Ufficio del Garante dei Diritti della Persona Civica, alla Procura di Venezia e alla trasmissione Caterpillar, assieme alla seguente lettera: