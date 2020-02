Imam violento, accordo per il patteggiamento: chiesti tre anni di reclusione

Tre anni di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti. Sono questi i termini del patteggiamento su cui hanno trovato l'accordo il sostituto procuratore Massimo Zampicinini e l'avvocato Roberto Baglioni, difensore dell'ex Imam della moschea di via Schiratti, Omar Faruk.

Il patteggiamento sarà ratificato il prossimo 5 marzo davanti al giudice dell'udienza preliminare Angelo Mascolo. L'applicazione della pena al 36enne, fino al luglio scorso guida spirituale della comunità di mussulmani bengalesi di Pieve di Soligo, contempla anche il reato di violenza privata oltre a quello di maltrattamenti ai danni di minori ed è superiore ai limiti entro cui è concessa la sospensione condizionale. Omar Faruk, che attualmente si trova agli arresti domiciliari a Mestre nella casa in cui si è trasferito con la famiglia dopo essere stato indagato, è accusato di aver picchiato i piccoli alunni della sua scuola coranica. Bambini tra i 5 e gli 11 anni a cui l'uomo avrebbe inflitto crudeli punizioni quando non riuscivano a recitare la Sure del Corano a memoria. Con l'applicazione della pena Omar Faruk potrebbe rischiare ora l'espulsione dall'Italia. Rimane da definire invece la posizione degli altri indagati: si tratta di due persone, anche loro facenti parte la comunità bengalese di Pieve di Soligo, che secondo le indagini svolgevano l'attività di supplenti alla scuola coranica e i cui metodi avrebbero ricalcato in tutto e per tutto la brutalità di Omar Faruk. Uno è il papà di un bambino vittima delle violenze.