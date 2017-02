Treviso: domenica inizia l'imbandieramento delle strade in vista dell'Adunata alpina

TREVISO Manca sempre meno alla trasformazione delle strade di Treviso in una lunghissima distesa di bandiere tricolori. In vista dell'attesa adunata alpina prevista per il prossimo mese di maggio, la sede trevigiana delle Penne Nere ha già imbandierato la sua sede e sarebbe stata già pronta a decorare anche alberi e piloni della luce, se non fosse capitato un piccolo problema tecnico che ha impedito il completamento dell'opera. hanno dovuto rimandare a domani il resto.

In ogni caso l'operazione è partita e nella giornata di domenica raggiungerà il suo apice. Gli alpini vestiranno a festa le vie di Treviso. Un colpo d'occhio assicurato per uno degli eventi più importanti di questo 2017.