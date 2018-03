Imoco Volley: presentato a Conegliano il nuovo kit di benvenuto ai nuovi nati

CONEGLIANO E' stata presentata giovedì nella Sala Giunta del Comune di Conegliano dal Presidente di Imoco Volley Piero Garbellotto, dal Direttore Generale di ULSS 2 Francesco Benazzi e dal Sindaco di Conegliano Fabio Chies, un'iniziativa sociale che conferma lo slancio della società gialloblù verso il suo territorio e la particolare attenzione della società gialloblù e dei partner dell'idea: a partire infatti dal mese di aprile, a tutti i nuovi nati del Distretto Pieve di Soligo di ULSS2 verrà regalato come "benvenuto" direttamente nel reparto maternità del un bellissimo "kit" con un Bavaglino personalizzato (l'immagine-guida la trovate in allegato, è una tenera "panterina" baby che appare anche nella scatola del kit), la Costituzione italiana e, allegato a una lettera di benvenuto ai neonati e di congratulazioni alla famigliafirmato dalle Pantere, anche un coupon da utilizzare a piacere per assistere alle partite dell'Imoco Volley al Palaverde.

Il sindaco di Conegliano Fabio Chies: "Siamo convinti che iniziative belle come questa, rivolte al territorio e la comunità, siano importantissime perchè danno spazio ai valori fondamentali che solo lo sport può e sa dare. L'unione fa la forza, per questo il Comune ha accettato con entusiasmo di partecipare a questa iniziativa mettendosi in squadra con due attori di prim'ordine come ULSS e Imoco Volley.In questo kit troviamo i valori dello sport con il bavaglino e l'invito alle partite e i valori civici con la nostra Costituzione, un mix ideale per le nuove generazioni".

Direttore Generale ULSS2 Francesco Benazzi: "Complimenti all'Imoco Volley per questa idea, molto bello il kit e l'immagine di questa iniziativa che sarà certamente apprezzata dalle famiglie del territorio. Noi collaboriamo già da anni con l'Imoco per il settore screening e prevenzione, ora partecipiamo a questa nuova iniziativa. L'intuizione di portare i valori dello sport e del benessere fin dalla culla alla popolazione del territorio è veramente vincente, perchè prima si diffondono questi valori prima avremo dei cittadini in salute. Grazie a Imoco Volley e grazie al Comune di Conegliano per aver coinvolto la nostra ULSS in questa bella iniziativa".

Presidente Imoco Volley Piero Garbellotto: "Siamo orgogliosi della collaborazione che abbiamo con ULSS2 per gli screening e ora ci tuffiamo in questa nuova idea, ringrazio il Comune di Conegliano che ha accettato la collaborazione e tutti i protagonisti dell'iniziativa. Noi siamo sempre stati una società-famiglia con grande attenzione ai nostri tifosi che sono specialmente appunto famiglie. Abbiamo tifosi e abbonati dagli zero agli ottant'anni e oltre. Questa iniziativa dei kit-bavaglino e dell'invito alle partite è per noi il coronamento e la concretizzazione della nostra idea di sport come veicolo sociale e legame con il territorio".

