La salute incontra lo sport: Imoco testimonial degli screening dell'Ulss trevigiana

CONEGLIANO Imoco Volley Conegliano, team leader del campionato di volley femminile italiano, sarà ancora una volta testimonial nella campagna a supporto degli screening dell’Ulss 2 trevigiana.

Ad aprire la campagna pro screening 2017/2018 era stata l'azzurra Monica De Gennaro: quest'anno invece toccherà ad un'altra giocatrice amatissima dal pubblico, la giovane messicana Samantha Bricio che sarà il volto per il periodo primaverile. Imoco Volley è scesa in campo, anche quest’anno, a fianco dell’Azienda socio sanitaria in una delle partite più importanti per tutti, quella della salute: le due realtà hanno infatti sottoscritto, a inizio stagione, un protocollo che sancisce i termini della collaborazione e che vede le atlete gialloblu testimonial di campagne a supporto della prevenzione. Lo screening, è un intervento organizzato di sanità pubblica, completamente gratuito, in cui tutta la popolazione in età giudicata a rischio viene invitata a sottoporsi ad un test (pap test, mammografia o ricerca del sangue occulto nelle feci) al fine di individuare la presenza dell’eventuale malattia nelle fasi iniziali. E' la struttura sanitaria, nello specifico l'Azienda Sanitaria Ulss 2, che inizia il contatto e prende in carico il destinatario dell'intervento, assicurando, se necessario, la continuità degli approfondimenti. Attualmente sono tre i tumori per cui la scienza ha dimostrato che lo screening è il grado di salvare molte vite: il tumore della cervice uterina (screening cervicale), il tumore della mammella (screening mammografico) e il tumore del colon retto (screening del colon retto). L'impegno delle Pantere dell'Imoco Volley nella campagna di sensibilizzazione dell'Ulss trevigiana potrebbe essere un ottimo spunto per spingere il maggior numero di trevigiani possibile ad effettuare uno screening preventivo in modo da tenere sempre monitorate le proprie condizioni di salute.