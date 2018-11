Sparisce da casa: ricerche in corso per ritrovare un imprenditore

Sono ore di grande apprensione per i familiari e i conoscenti di Mauro Tomietto, imprenditore nato a Saint'Etienne in Francia ma residente a Farra di Soligo, scomparso dalla sua abitazione di via Croda all'alba di martedì 27 novembre.

Come riportato dal sto "Qdpnews" l'uomo, classe 1963, si sarebbe allontanato da casa a bordo della sua automobile, una Citroen C5 di colore nero. A tarda sera, vedendo che l'imprenditore non era ancora rientrato, i familiari hanno allertato le forze dell'ordine. Tomietto ha portato con sé il portafoglio e i documenti ma, per ora, il suo cellulare risulta ancora spento. Nella mattinata di mercoledì 28 novembre i vigili del fuoco e gli uomini delle forze dell'ordine hanno ritrovato l'auto abbandonata dell'uomo nel comune di Nervesa della Battaglia. Le ricerche si stanno concentrando in questa zona. Chiunque pensi di aver visto il cinquantacinquenne, tra ieri e oggi, è pregato di contattare subito le forze dell'ordine.